Генштаб Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки Пашиняна
25 февраля, 2021, 15:07
Генштаб вооруженных сил Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что военнослужащие не находятся под чьим-либо давлением
Об этом сообщает Armenpress.
"Заявление, сделанное руководством Генштаба Вооруженных сил Республики Армении утром 25 февраля, не была никем управляемо или сделано под чьим давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - говорится в заявлении, обнародованном начальником управления информации Генштаба Самвелом Асатрян.ом
- Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После чего протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
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