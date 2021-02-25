Генштаб Армении требует немедленной отставки Пашиняна, премьер назавем это попыткой переворота
Соответствующее заявление опубликовал местный портал news.am .
Причиной требований стало увольнение с занимаемой должности первого заместителя начальника Генштаба, которое, как утверждается, было осуществлено "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах".
"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили" нападки ", направленные на дискредитацию ВС действующей властью, но все имеет свои пределы" , - говорится в заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после требования генерального штаба вооруженных сил об отставке правительства.
"Заявление Генерального штаба ВС расцениваю как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Пашинян в прямом эфире также выступил с призывом выйти на протест.
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