Генштаб Армении требует немедленной отставки Пашиняна, премьер назавем это попыткой переворота

25 февраля, 2021, 10:44

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства

Соответствующее заявление опубликовал местный портал news.am .

Причиной требований стало увольнение с занимаемой должности первого заместителя начальника Генштаба, которое, как утверждается, было осуществлено "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах".

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили" нападки ", направленные на дискредитацию ВС действующей властью, но все имеет свои пределы" , - говорится в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после требования генерального штаба вооруженных сил об отставке правительства.

"Заявление Генерального штаба ВС расцениваю как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Пашинян в прямом эфире также выступил с призывом выйти на протест.