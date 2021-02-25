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Espreso.tvОбществоФиларет заявил об иске в ЕСПЧ о нарушении прав на свободу вероисповедания и сравнил власть Украины с оккупантами в Крыму

Филарет заявил об иске в ЕСПЧ о нарушении прав на свободу вероисповедания и сравнил власть Украины с оккупантами в Крыму


фото: spzh.news
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что украинская власть нарушает право на свободу вероисповедания

Об этом сообщает УНИАН.

"Кричат, что нарушается свобода религии в Крыму, на Донбассе. Правда, нарушается. И мы выступаем против нарушения свободы религии в Крыму и на Донбассе. А что делается у вас в Украине по отношению к Киевскому патриархату? Вы так же поступаете с Киевским патриархатом, как российские власти в Крыму и на оккупированной территории Донбасса", - заявил патриарх Филарет.

Он отметил, что из-за этого патриархат обратился в Европейский суд по правам человека.

Руководитель юридического отдела Киевской патриархии УПЦ КП Неонила Ткаченко отметила, что вопрос защиты УПЦ КП в дальнейшем определяет один путь - обращение в Европейский суд по правам человека.

По словам Ткаченко, патриархат обратился в ЕСПЧ о нарушениях, касающихся права на свободу доступа к правосудию и права на судебную защиту.

  • Напомним, 14 декабря 2019 года митрополит УПЦ Епифаний объявил об окончательной юридической ликвидации Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.
  • Украинская православная церковь Киевского патриархата настаивает, что решение о ее юридической ликвидации было принято незаконно
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