Facebook инвестирует $1 млрд в новостную журналистику

25 февраля, 2021, 15:13

Компания Facebook объявила, что в ближайшие три года инвестирует миллиард долларов в медиаиндустрию после конфликта с правительством Австралии

Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook по международным отношениям и коммуникаций Ника Клегга, CNBC .

Он признал, что компания ошиблась и "перегнула палку" с блокировкой доступа для пользователей из Австралии к обмену и просмотру новостей в соцсети. По словам Клегга, решение о блокировании принимали трудно, а некоторый контент заблокировали по ошибке.

Теперь компания заявляет, что готова "активно сотрудничать с издателями новостей".

"Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества - говорится об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего", - говорится в заявлении Клегга.

Он также напомнил, что в январе компания Facebook объявила о соглашениях с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а также с рядом других местных и региональных издательских домов. Им будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News, предназначенном для пользователей в Великобритании. Там можно найти информационный контент, подобранный в соответствии с интересами тех, кто пользуется этим приложением.

Аналогичные соглашения были заключены с издательскими домами в США, также ведутся переговоры с представителями в Германии и Франции.

"С 2018 года мы уже инвестировали 600 млн долларов в поддержку новостной индустрии и планируем (инвестировать, ㅡ ред.) еще как минимум один миллиард долларов в последующие три года", ㅡ заявил Клегг.

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