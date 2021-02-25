Экс-тренер "Реала" Капелло заявил, что "Аталанту" осудили в матче ЛЧ с мадридцами

25 февраля, 2021, 08:23

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что футболиста итальянской "Аталанты" Ремо Фройлера несправедливо изъяли в начале игры 1/8 финала Лиги чемпионов против испанцев

Об этом сообщает Football Italia .

По словам Капелло, на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий рефери Тобиас Штилер несправедливо удалил футболиста "Аталанты" Ремо Фройлера, поскольку он не совершал против Ферлана Мэнди фол последней надежды.

"Это обидно, потому что он не был последним игроком, и в любом случае игрок шел в сторону. Желтая карточка - это нормально, но давать за это красную карточку - непонятно. Это портит игру", - сказал Капелло, который возглавлял " Реал "в 1996-1997 и 2006-2007 годах.

24 февраля "Реал" победил "Аталанту" в Бергамо со счетом 1: 0, ответная игра состоится в Мадриде 16 марта.

24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .

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