Динамика смертей от коронавируса в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ

25 февраля, 2021, 08:35

Количество смертей из-за COVID-19 снижается третью неделю подряд

Об этом сообщает Liga.Net со ссылкой на еженедельный отчет Всемирной организации здравоохранения.

На прошлой неделе было зарегистрировано примерно 66 тыс смертей - это на 20% меньше по сравнению с предыдущим.

6 недель падает количество зарегистрированных новых случаев заражения СOVID-19.

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По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 2,4 млн случаев, что на 11% меньше, чем в позапрошлом.