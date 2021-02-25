Динамика смертей от коронавируса в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ
25 февраля, 2021, 08:35
Количество смертей из-за COVID-19 снижается третью неделю подряд
Об этом сообщает Liga.Net со ссылкой на еженедельный отчет Всемирной организации здравоохранения.
На прошлой неделе было зарегистрировано примерно 66 тыс смертей - это на 20% меньше по сравнению с предыдущим.
6 недель падает количество зарегистрированных новых случаев заражения СOVID-19.
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По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 2,4 млн случаев, что на 11% меньше, чем в позапрошлом.
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