Допрос добровольца ПС Кривцова по митингу "Стерненко волю" отложили: следователь взяла больничный
25 февраля, 2021, 18:34
Допросы активиста Максима Кривцова срочно перенесли из-за больничного следователя после огласки в СМИ
Об этом ветеран АТО-ООС Максим Кривцов написал в Facebook.
"Позвонила следователь. Говорит, уходит на больничный, и завтра встречу-вызов провести не сможет", - рассказал активист.
Он отметил, что после консультаций с адвокатом, полиция прислала ему документ, где указано о переносе допросов с 26 февраля, 1 и 2 марта на другие даты.
"Хоть я призвал не приходить на акцию завтра в отделение, потому что ценю ваше время, ее и так не будет. Поэтому, не приходите в любом случае. Спасибо за поддержку и внимание", - добавил Максим Кривцов.
- Напомним, ранше активисты объявили об акции под Печерским управлением полиции в Киеве из-за вызов туда Максима Кривцова для проведения допроса и следственных действий
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