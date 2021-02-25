Депутаты Львовского городского совета выступили в защиту заключенного Сергея Стерненко
Об этом сообщает " Еспресо.Захид ".
На сессии Львовского городского совета сегодня, 25 февраля, депутаты приняли текст обращения к президенту, генеральному прокурору, Верховной Рады Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о недопустимости политического преследования одесского общественного активиста Сергея Стерненко.
"Это дело постепенно превратилась в своего рода лакмусовая бумажка, который был призван показать способность и готовность власти провести открытое и беспристрастное расследование этого чрезвычайно резонансного дела", - констатируют львовские депутаты. По их мнению, "такое расследование обеспечило бы восстановление доверия общественности и стало бы логическим продолжением процесса реформирования судебной и правоохранительной систем".
Однако, резюмируют депутаты Львовского городского совета в своем обращении, "дело ярко демонстрирует наличие в Украине политического преследования. Мы еще раз убедились, что формальная реформа без системных изменений - это один из самых быстрых путей к полному правовому нигилизму".
Депутаты выразили надежду на восстановление справедливости при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. В то же время они настаивают на том, что только полная перезагрузка правоохранительной и судебной власти позволит восстановить доверие к судьям и правоохранительной системы.
- Напомним, сегодня на сессии Львовского городского совета Депутаты "Европейской Солидарности" обнародовали отношение к преследованиям участников Революции Достоинства.
- Вчера у сотника Майдана со Львова Игоря Солонинка ГБР провело обыски в деле Революции Достоинства.
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