Депутаты Львовского городского совета выступили в защиту заключенного Сергея Стерненко

25 февраля, 2021, 12:14

На сессии ЛГС принято заявление по поводу репрессивной практики против общественных активистов

Об этом сообщает " Еспресо.Захид ".

На сессии Львовского городского совета сегодня, 25 февраля, депутаты приняли текст обращения к президенту, генеральному прокурору, Верховной Рады Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о недопустимости политического преследования одесского общественного активиста Сергея Стерненко.

"Это дело постепенно превратилась в своего рода лакмусовая бумажка, который был призван показать способность и готовность власти провести открытое и беспристрастное расследование этого чрезвычайно резонансного дела", - констатируют львовские депутаты. По их мнению, "такое расследование обеспечило бы восстановление доверия общественности и стало бы логическим продолжением процесса реформирования судебной и правоохранительной систем".

Однако, резюмируют депутаты Львовского городского совета в своем обращении, "дело ярко демонстрирует наличие в Украине политического преследования. Мы еще раз убедились, что формальная реформа без системных изменений - это один из самых быстрых путей к полному правовому нигилизму".

Депутаты выразили надежду на восстановление справедливости при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. В то же время они настаивают на том, что только полная перезагрузка правоохранительной и судебной власти позволит восстановить доверие к судьям и правоохранительной системы.