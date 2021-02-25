Депутаты Черновцов обратились к Зеленскому о ситуации с приговором Сергея Стерненко

25 февраля, 2021, 18:10

Они призвали руководство государства дать оценку ситуации и начать процесс полноценного реформирования судебной системы

Во время сессии Черновицкого городского совета депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Генерального прокурора Украины и Уполномоченного по правам человека о ситуации, сложившейся с судебным приговором общественном активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент ИА АСС.

Предложение включить в повестку дня сессии соответствующее обращение к руководству страны подала депутат фракции "Европейская Солидарность" Анна Скорейко. А сам текст обращения зачитал с трибуны депутат горсовета от фракции "Единая Альтернатива" Тарас Прокоп.

"Дело Стерненко очередной раз подчеркнуло необходимость реформы судебной системы. Поэтому депутатский корпус Черновицкого городского совета выражает глубокую обеспокоенность фактом нарушения прав человека. Призываем президента Украины, Генерального прокурора, депутатов Верховной Рады Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека дать надлежащую оценку ситауциии и начать процесс полноценной реформы судебной системы путем обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения судебных дел", - сказал депутат.