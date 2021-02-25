Беларусь превратилась в военный округ России, - разведка Эстонии

25 февраля, 2021, 13:55

Уровень военной интеграции России и Беларуси позволяет говорить о том, что последняя фактически превратилась в российский военный округ

Об этом говорится в докладе разведки Эстонии.

В частности, в документе говорится, что несмотря на политические и экономические разногласия, Союзное государство существенно продвинулось в военной интеграции.

При этом со своим географическим расположением Беларусь остается необходимым буфером для России, а западная граница добавляет глубины этому стратегическому направлению. Эстонская разведка считает, что в случае войны или кризиса Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. А также заблокировать доступ НАТО Сувалкской коридора, влияющим на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

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Российские и белорусские вооруженные силы очень похожи с точки зрения организационно-командной структуры. Также отмечается, что большое количество нынешних высокопоставленных белорусских офицеров родились за пределами Беларуси и оказались в армии, поскольку служили в Белорусском военном округе до распада СССР.

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Разведка Эстонии отмечает, что белорусские офицеры получили образование в советской и российской армии, и, следовательно, они разделяют похоже восприятия угрозы и фундаментальное понимание боевого и оперативного искусства с российскими офицерами.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

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