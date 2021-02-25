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Байден продлил санкции против Кубы, действующие 25 лет


фото: Reuters
Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

Байден продлил запрет судам с США заходить в кубинские территориальные воды без разрешения властей, поскольку это может привести к массовой миграции острову.

"Политик заключается в том, что массовая миграция из Кубы может поставить под угрозу национальную безопасность США", - заявил Байден.

Санкции против Кубы впервые введен в 1996 году. Его дополняли в 2004 году. Ряд ограничений отменили во времена Барака Обамы.

В 2016 и 2018 году Дональд Трамп восстановил часть отмененных санкций.

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