Байден продлил санкции против Кубы, действующие 25 лет
25 февраля, 2021, 09:14
Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .
Байден продлил запрет судам с США заходить в кубинские территориальные воды без разрешения властей, поскольку это может привести к массовой миграции острову.
"Политик заключается в том, что массовая миграция из Кубы может поставить под угрозу национальную безопасность США", - заявил Байден.
Санкции против Кубы впервые введен в 1996 году. Его дополняли в 2004 году. Ряд ограничений отменили во времена Барака Обамы.
В 2016 и 2018 году Дональд Трамп восстановил часть отмененных санкций.
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