Бахрейн стал первой в мире страной, где одобрили однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson
25 февраля, 2021, 21:01
Власти Бахрейна первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке однодозовую вакцину компании Johnson & Johnson от COVID-19
Об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению надзорных ведомств, препарат "предоставляет мощной защиты от серьезного заражения COVID-19". К тому же, эксперты изучили все предоставленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.
В стране вакцину Johnson & Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее в Бахрейне уже вакцинировали населения препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.
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