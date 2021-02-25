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Espreso.tvМирБахрейн стал первой в мире страной, где одобрили однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Бахрейн стал первой в мире страной, где одобрили однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Власти Бахрейна первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке однодозовую вакцину компании Johnson & Johnson от COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению надзорных ведомств, препарат "предоставляет мощной защиты от серьезного заражения COVID-19". К тому же, эксперты изучили все предоставленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.

В стране вакцину Johnson & Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали населения препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.

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