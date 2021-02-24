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Espreso.tvОбществоЖизнь украинских граждан для власти ничего не значит, - Княжицкий

Жизнь украинских граждан для власти ничего не значит, - Княжицкий

Украина последняя в Европе начала вакцинацию от коронавируса

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"О какой вакцине мы говорим, если вакцинации в стране нет? Я помню, что в марте Зеленский говорил, что 10 млн тестов летит в самолете из Китая. Сейчас еще 7 млн не использовали, а они еще тогда ... в основном в частных клиниках, как долго их не было. Затем он сказал в июле, что мы будем одними из первых, и он берет это на контроль, кто проведет и получит вакцинацию. Мы - последние в Европе.

Посмотрите, что Израиль уже завершает вакцинацию. Это о чем говорит? Вакцинацию завершают те страны, для которых жизнь граждан что-то значит. К сожалению, для нашей власти жизнь граждан ничего не значит. Когда мы смотрим на 46000 вакцин для Киева, и представим себе, что надо два раза вакцину уколоть, то это действительно в Киеве будет ... Какая вакцинация? В Киеве 20 000 вакцин на сегодня. Ничего больше нет. Все остальное - обещания ", - заявил Княжицкий.

  • Отметим, что 23 февраля в Украину привезли первую партию вакцин против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca.
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