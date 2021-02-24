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Espreso.tvОбществоЗеленский и Дуда скоординировали шаги по противодействию "Северному потоку-2"

Зеленский и Дуда скоординировали шаги по противодействию "Северному потоку-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Особое внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский.

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