Зеленский и Дуда скоординировали шаги по противодействию "Северному потоку-2"

24 февраля, 2021, 22:30

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Особое внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский.

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