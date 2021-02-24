Зеленский подписал закон о введении второго тура выборов руководителей вузов

24 февраля, 2021, 10:35

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, он совершенствует процесс избрания руководителя учреждения высшего образования путем введения второго тура выборов. Закон также уточняет процедуру установления результатов выборов и конкретизирует условия для проведения повторного конкурса на замещение должности руководителя вуза.

В частности, в случае, если в выборах руководителя вуза приняли участие две или более кандидатур и ни одна из них не набрала более 50% голосов, на седьмой день проводится второй тур выборов между двух человек, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

При этом, если выбранная кандидатура не прошла специальную проверку, в течение недели после ее окончания объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя вуза. В случае, если выборы признаны несостоявшимися, или ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, в течение недели со дня установления результатов объявляется новый конкурс.

Таким образом, отметили в пресс-службе, обеспечивается волеизъявление трудового коллектива, качество избирательного процесса, устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении и. о. руководителя вуза, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя.

В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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