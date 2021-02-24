Зеленский подписал закон о введении второго тура выборов руководителей вузов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, он совершенствует процесс избрания руководителя учреждения высшего образования путем введения второго тура выборов. Закон также уточняет процедуру установления результатов выборов и конкретизирует условия для проведения повторного конкурса на замещение должности руководителя вуза.
В частности, в случае, если в выборах руководителя вуза приняли участие две или более кандидатур и ни одна из них не набрала более 50% голосов, на седьмой день проводится второй тур выборов между двух человек, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.
При этом, если выбранная кандидатура не прошла специальную проверку, в течение недели после ее окончания объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя вуза. В случае, если выборы признаны несостоявшимися, или ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, в течение недели со дня установления результатов объявляется новый конкурс.
Таким образом, отметили в пресс-службе, обеспечивается волеизъявление трудового коллектива, качество избирательного процесса, устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении и. о. руководителя вуза, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя.
В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти