Зеленский подписал указ о сроках призыва в армию: призывники не будут служить на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19). Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июне и в течение октября - декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15: 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

- в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

- в учреждениях профессионального перед высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой системы образования;

- в учреждениях профессионального перед высшего и / или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

- в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

- в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Также, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности", введенного в действие указом президента Украины от 24 сентября 2014 № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и других военных формирований срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

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