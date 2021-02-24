Зеленский должен не выставлять кордоны полиции, а выйти к людям, - Смолий

"Первое - это коммуникация. Однозначно, господин Зеленский должен не выставлять кордоны полиции возле своего Офиса, а как минимум выйти к людям и с ними поговорить, - считает Андрей Смолий. - Объяснить, наконец, что происходит. Он очень часто записывает различные видеоролики , очень часто рассказывает о тех или иных своих достижениях. Почему выйдет к людям, к СМИ, не пообщается? "

"Второе - это реформы, - продолжил перечислять политолог. - Если мы говорим о судебной реформе, то он должен продолжить ту судебную реформу, которую начал Порошенко еще в 2015-2019 гг.".

"Задача номер три - чтобы фактически подконтрольная Зеленскому Генеральная прокуратура дала определенную оценку ситуации, потому что так или иначе прокуроры задействованы во всех судебных заседаниях. Четвертое - это, конечно, правовая оценка действиям определенных лиц, которые сегодня влияют на судебную и правовую систему и хотят расшатать ситуацию изнутри ", - добавил напоследок политический эксперт.