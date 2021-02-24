Зарегистрировали в Раде законопроекты о коллаборационной деятельности, - нардеп-"слуга" Кравчук

24 февраля, 2021, 20:10

Нардеп фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационной деятельности №5144 и №5143

Об этом она сообщила в Facebook .

Так, нардепы зарегистрировали законопроекты №5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)".

Документом предлагается ограничить доступ коллаборационистов к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет.

Также законопроект предусматривает другие соответствующие наказания для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором, ее оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированными формированиями.

В частности, коллаборационной деятельностью будет признаваться:

публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к

1) поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

2) сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора;

3) непризнанию распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.

добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой;

осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора;

исправительные работы на срок до 2 лет или арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет;

передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора;

штраф до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества;

добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти или добровольное избрание в таких органов, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и / или референдумов на временно оккупированной территории;

лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой;

организация и проведение мероприятий политического характера и / или осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, и / или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, ее оккупационной администрации или вооруженных формирований и / или предотвращения ней ответственности за вооруженную агрессию против Украины , активное участие в таких мероприятиях;

лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой;

Добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора или предоставления таким формированием помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины;

лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Документ должен создать правовые условия (путем установления уголовной ответственности за коллаборационных деятельность) для ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором. А также распространять на такое уголовное преступление возможность специального досудебного расследования (in absentia - в отсутствие обвиняемого).

По словам Кравчук также нардепы зарегистрировали другой законопроект №5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационных деятельность)".

"Дополняет предыдущий законопроект в части ограничения доступа к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней, а также доступа к военной службе и допуска к государственной тайне для лиц, сотрудничавших с государством агрессором, ее оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированными формированиями ", - отметила Кравчук.

Также документ должен установить дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

"Безусловно, над этой законодательной инициативой сейчас будет работать профильный комитет, редакция может измениться. Будем разворачивать широкую дискуссию с привлечением экспертной среды, ведь это важно для восстановления справедливости и защиты украинской государственности во всех сферах ее жизнедеятельности. Работа начата", - добавила нардеп.

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