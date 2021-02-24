За прошедшие сутки россияне 20 раз обстреляли украинские позиции: погиб боец ООС, еще двое - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе населенного пункта Зайцево захватчики стреляли в сторону украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение.
Вблизи Красногоровки оккупанты били из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение.
Неподалеку Шумов россияне открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский оккупанты сделали по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутова - из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
Украинские военные ответили оккупантам на обстрелы.
- Напомним, накануне в результате вражеских обстрелов погибли двое бойцов ООС, еще трое были ранены .
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