За прошедшие сутки россияне 20 раз обстреляли украинские позиции: погиб боец ООС, еще двое - ранены

24 февраля, 2021, 07:54

Во вторник, 23 февраля, российские военные в зоне проведения операции Объединенных сил 20 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе населенного пункта Зайцево захватчики стреляли в сторону украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение.

Вблизи Красногоровки оккупанты били из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Неподалеку Шумов россияне открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский оккупанты сделали по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутова - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Украинские военные ответили оккупантам на обстрелы.

Напомним, накануне в результате вражеских обстрелов погибли двое бойцов ООС, еще трое были ранены .

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