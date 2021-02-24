Из-за санкций США: один из крупнейших инвесторов "Северного потока-2" покинул проект строительства
24 февраля, 2021, 13:38
Немецкая компания, один из крупнейших инвесторов, Wintershall Dea прекратила финансирование проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
В заявлении говорится, что участие компании ограничивается предоставлением займов.
"Платежи компании в рамках кредита Nord Stream 2 AG составляют 730 млн евро и были завершены до пересмотра рекомендаций в статью 232 закона "О противодействии противникам Америки из-за санкций", - говорится в отчете.
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Руководство компании опасается "агрессивного подхода" со стороны США, которые усилили санкции против "Северного потока-2".
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