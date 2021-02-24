Итальянский топ-клуб решил избавиться от экс-тренера "Шахтера" Фонсеку

24 февраля, 2021, 16:49

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека в конце сезона покинет Италию

Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в twitter.

По информации источника, "Рома" не заинтересована в том, чтобы продолжить работу с Фонсекой, которым активно интересуется португальская "Бенфика". Между сторонами уже идут первые контакты, но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества.

Контракт Паулу Фонсеки с "Ромой" рассчитан до лета 2021 года, но имеет опцию автоматического продления, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

"Рома" идет в чемпионате Италии четвертой и находится в "зоне ЛЧ".

47-летний Паулу Фонсека работал главным тренером "Шахтера" в 2016 - 2019 годах.

Pedro Almeida (@ pedrogva6) February 23, 2021

24 февраля стало известно, что "Реал" рассматривает кандидатуру Паулу Фонсеки в качестве возможной замены французу Зинедину Зидану.

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