Итальянский топ-клуб решил избавиться от экс-тренера "Шахтера" Фонсеку
Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в twitter.
По информации источника, "Рома" не заинтересована в том, чтобы продолжить работу с Фонсекой, которым активно интересуется португальская "Бенфика". Между сторонами уже идут первые контакты, но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества.
Контракт Паулу Фонсеки с "Ромой" рассчитан до лета 2021 года, но имеет опцию автоматического продления, если команда выйдет в Лигу чемпионов.
"Рома" идет в чемпионате Италии четвертой и находится в "зоне ЛЧ".
47-летний Паулу Фонсека работал главным тренером "Шахтера" в 2016 - 2019 годах.
Pedro Almeida (@ pedrogva6) February 23, 2021
- 24 февраля стало известно, что "Реал" рассматривает кандидатуру Паулу Фонсеки в качестве возможной замены французу Зинедину Зидану.
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