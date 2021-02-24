Во Франции испытывают новую вакцину от коронавируса Xav-19

Об этом сообщает издание Le Parisien.

"Программа испытаний проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции", - отмечает информагентство.

Исследование проводят в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет испытан на 400 добровольцах. В настоящее время в испытаниях принимают участие 67 пациентов из 21 госпиталя. Новый препарат получил название Xav-19.

Вакцина основана на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Испытания должны позволить определить с большой точностью уровень эффективности вакцины.

"В случае, если это будет достигнуто, французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу", - указывает информагентство.

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