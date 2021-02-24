Во Франции испытывают новую вакцину от коронавируса Xav-19
Об этом сообщает издание Le Parisien.
"Программа испытаний проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции", - отмечает информагентство.
Исследование проводят в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет испытан на 400 добровольцах. В настоящее время в испытаниях принимают участие 67 пациентов из 21 госпиталя. Новый препарат получил название Xav-19.
Вакцина основана на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Испытания должны позволить определить с большой точностью уровень эффективности вакцины.
"В случае, если это будет достигнуто, французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу", - указывает информагентство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти