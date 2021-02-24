Вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства - Геращенко отреагировал на протесты в поддержку Стерненко
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Он призвал граждан к толерантности и сдержанности.
"Полицейские и нацгвардейци - также граждане Украины. У них есть родители и дети. У них есть честь и достоинство. Они не заслуживают того, чтобы какой-то "Парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал" , - отметил Геращенко.
По его словам, то, что вчера было под Офисом Президента - это "отнюдь не мирный протест".
"Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства. Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинцев", - отметил Геращенко.
Он добавил, что МВД поддерживает мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций
"На видео - грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев, не может ничем быть оправдано", - добавил Геращенко.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- Активисты вышли на акции в поддержку Стерненко. Во время акции на Банковой в Киеве на поддержку общественного активиста Сергея Стерненко протестующие начали забрасывать файерами двор ОПУ.
- По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начато уголовное производство .
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