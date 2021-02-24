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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток - 5 850 новых заражений COVID-19, умерли 152 пациента

В Украине в течение суток - 5 850 новых заражений COVID-19, умерли 152 пациента

По состоянию на утро среды, 24 февраля, в Украине зафиксировано 1 317 694 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 25 461 - летальные, 1 155 422 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 23 февраля было зафиксировано 5 850 новых случаев (из них дети - 316, медработники - 271), 152 пациента умерли, 3 645 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 547 случаев;
Винницкая область - 601 случай;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 227 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 156 случаев;
Ивано-Франковская область - 600 случаев;
Киевская область - 275 случаев;
Кировоградская область - 58 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 287 случаев;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ривненская область - 145 случаев;
Сумская область - 136 случаев;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 524 случая;
Черниговская область - 41 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях", - отметили в Минздраве.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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