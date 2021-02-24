В Украине в течение суток - 5 850 новых заражений COVID-19, умерли 152 пациента

24 февраля, 2021, 08:28

По состоянию на утро среды, 24 февраля, в Украине зафиксировано 1 317 694 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 25 461 - летальные, 1 155 422 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 23 февраля было зафиксировано 5 850 новых случаев (из них дети - 316, медработники - 271), 152 пациента умерли, 3 645 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ривненская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях", - отметили в Минздраве.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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