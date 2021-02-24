24 февраля, 2021, 11:15

Со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин с делением на "цветные" карантинные зоны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Адаптивный карантин вводится в 30 апреля 2021 года и предполагает "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемиологической безопасности.

"Зеленый" уровень предусматривает отмену ограничений, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% от эпидемиологического порога, а коэффициент обнаружения заражений COVID-19 методом ПЦР и определение антигена будет меньше 5%.

"Желтый" уровень - базовый для страны при невозможности достичь показателей "зеленого": разрешены массовые мероприятия из расчета пребывания одного человека на площади 4 кв. м или заполненность помещения до 50%. Разрешается посещать учебные заведения группами более 20 человек, заведения питания смогут работать до 00:00, зрители могут посещать матчи командных видов спорта при заполненности до 50% мест.

"Оранжевый" уровень предполагает те же ограничения, но предупреждает о приближении к "красного" уровня и вводится, когда есть превышение по меньшей мере одного из следующих показателей: в регионе занято более 65% коек с кислородом, зарегистрировано более 60 госпитализаций по COVID-19 или с подозрением на коронавирус на 100 тыс. населения в течение недели, количество госпитализаций в регионе за неделю выросло на 50%, количество ПЦР-тестов и тестов на антиген за неделю упало до менее 300 на 100 тыс. населения, коэффициент выявленных случаев COVID-19 среди протестированных превышает 20%.

"Красный" уровень вводится, если в течение трех дней подряд будут превышены хотя бы два показателя "оранжевого" уровня. При условии введения "красного" уровня будет запрещена работа общепита, развлекательных и торгово-развлекательных заведений, непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов, учебных заведений кроме детсадов и начальных классов, вводится дистанционное обучение.

При этом в случае введения "красного" уровня будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина снова разделили на карантинные зоны .

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