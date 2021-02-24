В России автора видео о "суде" над Путиным хотят посадить на шесть лет
Об этом со ссылкой на правозащитную группу Агора передает Радио Свобода.
Кроме Путина, в качестве "подсудимых" в ролике фигурируют также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Роснефти Игорь Сечин.
Прокуратура обвинила Ямадаева в терроризме и требует для него наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и семь месяцев.
Сам активист все обвинения в свой адрес отвергает, настаивая на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.
Сюжет ролика заключается в том, что трех неизвестных в черной одежде с табличками "Владимир Путин", "Дмитрий Песков" и "Игорь Сечин" признают виновными в преступлениях против человечества и приговаривают к смертной казни.
При этом перед началом видео появлялось предупреждение о том, что его авторы не преследуют целью пропаганду насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группы.
Инициатором дела против Ямадаева стала ФСБ, а его расследование вел сотрудник по особо важным делам.
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