В России автора видео о "суде" над Путиным хотят посадить на шесть лет

24 февраля, 2021, 16:12

Российские власти решили посадить активиста из Татарстана Карима Ямадаева, который опубликовал на YouTube постановочное видео "суда" над президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом со ссылкой на правозащитную группу Агора передает Радио Свобода.

Кроме Путина, в качестве "подсудимых" в ролике фигурируют также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Роснефти Игорь Сечин.

Прокуратура обвинила Ямадаева в терроризме и требует для него наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и семь месяцев.

Сам активист все обвинения в свой адрес отвергает, настаивая на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

Сюжет ролика заключается в том, что трех неизвестных в черной одежде с табличками "Владимир Путин", "Дмитрий Песков" и "Игорь Сечин" признают виновными в преступлениях против человечества и приговаривают к смертной казни.

При этом перед началом видео появлялось предупреждение о том, что его авторы не преследуют целью пропаганду насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группы.

Инициатором дела против Ямадаева стала ФСБ, а его расследование вел сотрудник по особо важным делам.

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