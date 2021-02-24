В Польше - резкий скачок заражений коронавирусом

24 февраля, 2021, 17:35

За прошедшие сутки, 23 февраля, в Польше зафиксировано 12 146 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с 6 января

В то же время, накануне зафиксировано 372 летальных исхода от COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января, передает RMF24 .

Как отмечается, за прошедшие сутки в Польше выполнено более 61 тыс. тестов на коронавирус. На сегодня в больницах Польши находится почти 13,5 тыс. человек с коронавирусом, что составляет 52% от всех койкомест, подготовленных для пациентов с COVID-19.

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Ожидается, что в среду глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявит новый перечень ограничений карантинного режима. В частности, планируется введение запрета на ношение платков, шарфов или пластиковых масок как средств защиты от инфицирования и вводиться требование носить только медицинские маски. Кроме того, ожидается, что правительство Польши введет на границе с другими странами ЕС на западе и юге (Германия, Чехия, Словакия) проверку наличия отрицательного теста на коронавирус. В случае его отсутствия лица при пересечении польской границы будут попадать на обязательный карантин. Не исключается также, что определенные ограничения в РП будут иметь региональный характер, поскольку количество инфицированных в разных регионах иное.

В то же время, глава Минздрава в среду заверил, что правительство страны будет принимать "смелые решения", чтобы ученики старших классов школ как можно скорее вернулись к стационарному обучению. Он отметил, что отсутствие стационарного обучения негативно влияет на психику школьников.

На сегодня в Польше заразились коронавирусом уже более 1,6 млн человек, умерли более 42,8 тыс.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 112 739 376 случаев коронавируса, в частности 2498495 летальных, 88308972 лица выздоровели.

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