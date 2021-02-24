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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о минировании ряда ТРЦ и отеля

В Киеве сообщили о минировании ряда ТРЦ и отеля


фото: rfe
В СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких киевских торгово-развлекательных центров

Об этом сообщают Вартови.Еспресо,

Среди центров: Lavina Mall, Dream Town, ART Mail, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Гулливер.

Также сообщили о заминировании отеля InterContinental.

На места должны выехать следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и спасатели. Решается вопрос об эвакуации.

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