В Киеве сообщили о минировании ряда ТРЦ и отеля
24 февраля, 2021, 11:59
В СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких киевских торгово-развлекательных центров
Об этом сообщают Вартови.Еспресо,
Среди центров: Lavina Mall, Dream Town, ART Mail, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Гулливер.
Также сообщили о заминировании отеля InterContinental.
На места должны выехать следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и спасатели. Решается вопрос об эвакуации.
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