В Киеве патрульные задержали водителя маршрутки, который собирался пьяным заступить на маршрут
Об этом сообщает партульна полиция города Киева.
"Около 6:30, инспекторы отдела безопасности дорожного движения Юрий Крот и Петр Николаюк заметили автобус Богдан, который двигался по улице Стеценко с нарушением правил дорожного движения. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне которого не было пассажиров, водитель объяснил, что именно собирается на конечную остановку маршрута", - говорится в сообщении.
Патрульные выяснили, что водитель был пьян, от мужчины несло алкоголем и дрожали пальцы рук.
"По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП", - отметили в патрульной полиции.
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