В Киеве патрульные задержали водителя маршрутки, который собирался пьяным заступить на маршрут

24 февраля, 2021, 16:02

Утром 24 февраля патрульные остановили автобус "Богдан" за нарушение ПДД и обнаружили, что он был пьян

Об этом сообщает партульна полиция города Киева.

"Около 6:30, инспекторы отдела безопасности дорожного движения Юрий Крот и Петр Николаюк заметили автобус Богдан, который двигался по улице Стеценко с нарушением правил дорожного движения. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне которого не было пассажиров, водитель объяснил, что именно собирается на конечную остановку маршрута", - говорится в сообщении.

Патрульные выяснили, что водитель был пьян, от мужчины несло алкоголем и дрожали пальцы рук.

"По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП", - отметили в патрульной полиции.

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