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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли заказ на интернет от Starlink Илона Маска

В Киеве открыли заказ на интернет от Starlink Илона Маска

Спутниковый интернет от компании Илона Маска Starlink может появиться в 2022 году

На сайте Starlink предварительный заказ интернета в Киеве стоит $99, передает Еспресо.TV .

В 2022 году планируется запуск интернет также в соседних Молдове и Беларуси. Для Европейского Союза интернет от Starlink станет доступным в этом году.

Сейчас спутниковый интернет уже тестируют Канада и Великобритания.

Как отмечают в компании Маска, оборудование для Starlink можно приобрести за 500 евро, а его доставка и установка равны 61 евро.

Маск в Twitter пообещал одному из заказчиков Starlink Энтони Иемоли, который приобрел установочный комплект нового провайдера рассказал, что к концу 2021 скорость интернета возрастет до 300 МБт/с.

По словам Илона маска, ранее он сам платил интернет-провайдера $ 85 за скорость до 80 МБт / c, но таких цифр никогда не видел.

У пользователя, которому Маск ответил в Twitter максимальная скорость интернета при запуске составила 130 МБт / с.

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