В Киеве открыли заказ на интернет от Starlink Илона Маска
На сайте Starlink предварительный заказ интернета в Киеве стоит $99, передает Еспресо.TV .
В 2022 году планируется запуск интернет также в соседних Молдове и Беларуси. Для Европейского Союза интернет от Starlink станет доступным в этом году.
Сейчас спутниковый интернет уже тестируют Канада и Великобритания.
Как отмечают в компании Маска, оборудование для Starlink можно приобрести за 500 евро, а его доставка и установка равны 61 евро.
Маск в Twitter пообещал одному из заказчиков Starlink Энтони Иемоли, который приобрел установочный комплект нового провайдера рассказал, что к концу 2021 скорость интернета возрастет до 300 МБт/с.
По словам Илона маска, ранее он сам платил интернет-провайдера $ 85 за скорость до 80 МБт / c, но таких цифр никогда не видел.
У пользователя, которому Маск ответил в Twitter максимальная скорость интернета при запуске составила 130 МБт / с.
Set dishy on the ground for now until the pipe adaptor arrives.- Anthony Iemole (@ SpaceXFan97) February 21, 2021
1. Dishy
2. One of the first speed tests
3. Fastest speed test so far (standing next to the router) pic.twitter.com/kQVR3CyFwo
Speed will double to ~ 300Mb / s & latency will drop to ~ 20ms later this year- Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021
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