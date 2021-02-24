В Киеве открыли заказ на интернет от Starlink Илона Маска

24 февраля, 2021, 15:21

Спутниковый интернет от компании Илона Маска Starlink может появиться в 2022 году

На сайте Starlink предварительный заказ интернета в Киеве стоит $99, передает Еспресо.TV .

В 2022 году планируется запуск интернет также в соседних Молдове и Беларуси. Для Европейского Союза интернет от Starlink станет доступным в этом году.

Сейчас спутниковый интернет уже тестируют Канада и Великобритания.

Как отмечают в компании Маска, оборудование для Starlink можно приобрести за 500 евро, а его доставка и установка равны 61 евро.

Маск в Twitter пообещал одному из заказчиков Starlink Энтони Иемоли, который приобрел установочный комплект нового провайдера рассказал, что к концу 2021 скорость интернета возрастет до 300 МБт/с.

По словам Илона маска, ранее он сам платил интернет-провайдера $ 85 за скорость до 80 МБт / c, но таких цифр никогда не видел.

У пользователя, которому Маск ответил в Twitter максимальная скорость интернета при запуске составила 130 МБт / с.

Set dishy on the ground for now until the pipe adaptor arrives.



1. Dishy

2. One of the first speed tests

3. Fastest speed test so far (standing next to the router) pic.twitter.com/kQVR3CyFwo - Anthony Iemole (@ SpaceXFan97) February 21, 2021

Speed will double to ~ 300Mb / s & latency will drop to ~ 20ms later this year - Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

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