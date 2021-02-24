Украинский чемпион мира нокаутировал соперника в 1-м раунде

24 февраля, 2021, 11:32

Лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк победил нокаутом в первом раунде бразильца Роберто Исайяша на международном турнире в Болгарии

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Чемпион мира и Европы 2017 года среди любителей в весе до 75 кг Александр Хижняк в 1/8 финала турнира "Странджа" разобрался с Роберто Исайяшом за 1 минуту.

Бразилец после нокдауна отказался от продолжения поединка.

Кроме Александра Хижняка, в четвертьфинал турнира в Болгарии вышли украинцы Евгений Барабанов (69 кг), Степан Грекул и Максим Коц (81 кг), Сергей Горский и Роберт Мартон (91 кг), а также Цотне Рогава (свыше 91 кг).

Напомним, 22 февраля сборная Украины приняла участие в совместной тренировке с командой России и президентом Международной ассоциации любительского бокса Умаром Кремлевым, который организовывал турниры в оккупированном Крыму.

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