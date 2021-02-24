Украина примет участие в испытании индийской вакцины против COVID-19 в форме спрея - Степанов
24 февраля, 2021, 10:47
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об участии Украины в клинических испытаниях индийского спрея от COVID-19
Об этом он заявил на брифинге.
"Пришли к согласию об участии Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.
По словам министра, индийская компания начинает первый этап испытаний.
"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.
Степанов сказал, что в сентябре-октябре испытания планируется завершить.
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине", - подытожил он.
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