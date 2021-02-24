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Espreso.tvОбществоУкраина примет участие в испытании индийской вакцины против COVID-19 в форме спрея - Степанов

Украина примет участие в испытании индийской вакцины против COVID-19 в форме спрея - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об участии Украины в клинических испытаниях индийского спрея от COVID-19

Об этом он заявил на брифинге.

"Пришли к согласию об участии Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.

По словам министра, индийская компания начинает первый этап испытаний.

"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.

Степанов сказал, что в сентябре-октябре испытания планируется завершить.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине", - подытожил он.

 

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