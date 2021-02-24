Украина примет участие в испытании индийской вакцины против COVID-19 в форме спрея - Степанов

Об этом он заявил на брифинге.

"Пришли к согласию об участии Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.

По словам министра, индийская компания начинает первый этап испытаний.

"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - рассказал он.

Степанов сказал, что в сентябре-октябре испытания планируется завершить.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине", - подытожил он.