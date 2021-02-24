Украина предоставила автобусы для перевозки людей в Золотом и Счастье, но РФ опять не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07:40 белый автобус ждет в Счастье. Желтый - в Золотом. Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в сообщении.
Делегация подчеркивает, что на словах русские постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, удерживающихся в заложниках, а когда доходит до дела, то возможность гражданам покинуть временно оккупированные территории блокируется с 10 ноября.
Украинская делегация в ТКГ ждет соответствующей оценки со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.
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