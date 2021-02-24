Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапов кампании прививки, - Степанов

24 февраля, 2021, 10:12

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина обеспечена вакцинами от COVID-19 для первого и второго этапов кампании прививки согласно плану Министерства здравоохранения

Об этом Степанов сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа согласно планам МЗ, имеет договоренности и понимание по срокам поставки вакцин в Украину", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сегодня в Украине начинается кампания вакцинации против COVID-19.

23 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (Covishield) в 500 тыс. доз.

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