У руководства ГАСИ провели обыски

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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