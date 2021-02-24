У руководства ГАСИ провели обыски
24 февраля, 2021, 22:57
В среду, 24 февраля, сотрудники ГБР провели ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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