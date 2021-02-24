Twitter заблокировал почти 400 профилей, из них 100 - связаны с Россией

24 февраля, 2021, 10:10

Соцсеть Twitter сообщила, что навсегда заблокировала 373 аккаунта, 100 из которых связаны с Россией

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Деятельность 373 связанных с правительством страны аккаунтов была навсегда прекращена Twitter за нарушение нашей политики", - сообщила компания.

Согласно данным соцсети, речь идет о двух группах записей.

Первая насчитывает 69 аккаунтов и, возможно, связана с хозсубъектами РФ.

"Часть этих аккаунтов распространяли сообщения, которые были связаны с российским правительством, в то время как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в Альянс НАТО и его стабильность", - отметила компания.

Кроме того, был удален 31 аккаунт, связанный с "Агентством интернет-исследований" и российскими правительственными структурами.

Также компания удалила около 130 учетных записей, связанных с Ираном.

Twitter также заблокировал 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении.

"Эти аккаунты были созданы для того, чтобы продвигать сообщения, нацеленные против Азербайджана", - заявили в соцсети.