Twitter заблокировал почти 400 профилей, из них 100 - связаны с Россией
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Деятельность 373 связанных с правительством страны аккаунтов была навсегда прекращена Twitter за нарушение нашей политики", - сообщила компания.
Согласно данным соцсети, речь идет о двух группах записей.
Первая насчитывает 69 аккаунтов и, возможно, связана с хозсубъектами РФ.
"Часть этих аккаунтов распространяли сообщения, которые были связаны с российским правительством, в то время как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в Альянс НАТО и его стабильность", - отметила компания.
Кроме того, был удален 31 аккаунт, связанный с "Агентством интернет-исследований" и российскими правительственными структурами.
Также компания удалила около 130 учетных записей, связанных с Ираном.
Twitter также заблокировал 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении.
"Эти аккаунты были созданы для того, чтобы продвигать сообщения, нацеленные против Азербайджана", - заявили в соцсети.
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