Степанов: первые вакцины от COVID-19 отправились в регионы Украины сегодня утром

24 февраля, 2021, 10:22

Первые вакцины от COVID-19 отправились в регионы Украины в семь часов утра 24 февраля

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Первые вакцины во исполнение плана вакцинации уже сегодня в семь утра отправились в регионы Украины. Задача мной поставлена четко: провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал Степанов.

По его словам, Украина получила признанную в мире вакцину от надежного разработчика - британско-шведской компании AstraZeneca, которая произведена на мощностях крупнейшего производителя вакцин в мире Serum Institute.

"Она отвечает всем стандартам безопасности и качества и широко используется всеми странами мира, в том числе ведущими странами Европы", - заверил министр.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина ожидает поставки вакцин Pfizer (в рамках инициативы COVAX) - более 100 тыс. доз, компании Sinovac - около 2 млн доз, компании AstraZeneca - до 5,5 млн доз, а также компании NovaVax - всего около 15 млн доз.

Напомним, 17 февраля министр МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca.

19 февраля стало известно о том, что первая партия вакцины от AstraZeneca должна прибыть в Украину 20-22 февраля.

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена из Индии, является одной из лучших вакцин в мире

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