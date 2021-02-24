Скандальный экс-игрок "Динамо" сбил мотоциклиста в Аргентине и скрылся с места ДТП
Об этом сообщает La Nacion.
По информации источника, 2 февраля Самбрано сбил мотоциклиста, который работает курьером, и покинул место ДТП. Позже полиция нашла машину футболиста на стоянке в 400 метрах от места происшествия. На машине были следы повреждений после аварии.
Пострадавший сразу написал заявление в полицию. В ближайшее время дело будет передано в суд. По словам мотоциклиста, первую помощь ему оказали случайные прохожие, а футболист скрылся с места ДТП.
Сообщается, что Самбрано отрицает, что скрылся с места ДТП. По версии перуанского футболиста, он оставался в машине после того, как сбил мужчину, а с пострадавшим и полицией общался мужчина, который ехал на пассажирском сиденье.
Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года. Однако так и не провел ни одного матча за украинский клуб. Прошлой зимой 31-летний центрбэк перешел в аргентинский "Бока Хуниорс" за 1 млн евро.
- В ноябре 2019 Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя.
- В апреле 2020 Самбрано рассказал, что в сезоне 2015/2016 он отказался переходить в "Ливерпуль" .
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