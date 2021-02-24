Скандальный экс-игрок "Динамо" сбил мотоциклиста в Аргентине и скрылся с места ДТП

24 февраля, 2021, 18:37

Бывший защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, который сейчас выступает в Аргентине, попал в ДТП

Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, 2 февраля Самбрано сбил мотоциклиста, который работает курьером, и покинул место ДТП. Позже полиция нашла машину футболиста на стоянке в 400 метрах от места происшествия. На машине были следы повреждений после аварии.

Пострадавший сразу написал заявление в полицию. В ближайшее время дело будет передано в суд. По словам мотоциклиста, первую помощь ему оказали случайные прохожие, а футболист скрылся с места ДТП.

Сообщается, что Самбрано отрицает, что скрылся с места ДТП. По версии перуанского футболиста, он оставался в машине после того, как сбил мужчину, а с пострадавшим и полицией общался мужчина, который ехал на пассажирском сиденье.

Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года. Однако так и не провел ни одного матча за украинский клуб. Прошлой зимой 31-летний центрбэк перешел в аргентинский "Бока Хуниорс" за 1 млн евро.

В ноябре 2019 Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя.

В апреле 2020 Самбрано рассказал, что в сезоне 2015/2016 он отказался переходить в "Ливерпуль" .