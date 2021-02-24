Швеция усиливает карантин из-за возможной третьей волны пандемии

Об этом заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен, передает The Local ..

"Существует значительный риск так называемой третьей волны. Мои ваши и наши совместные действия определят то, что произойдет", - сказал премьер.

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости в стране с 1 марта кафе, бары и рестораны будут закрываться в 20:30, а количество людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат.

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