Швеция усиливает карантин из-за возможной третьей волны пандемии
24 февраля, 2021, 21:20
Правительство Швеции приняло решение усилить карантин с 1 марта
Об этом заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен, передает The Local ..
"Существует значительный риск так называемой третьей волны. Мои ваши и наши совместные действия определят то, что произойдет", - сказал премьер.
Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости в стране с 1 марта кафе, бары и рестораны будут закрываться в 20:30, а количество людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти