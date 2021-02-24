СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой рядом с военным объектом на Херсонщине
24 февраля, 2021, 14:46
Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами и тротилом, который был замаскирован в лесополосе вблизи одного из военных объектов в Херсонской области
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Правоохранители конфисковали 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним и электродетонатор.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу ..
Проверяется информация о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
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