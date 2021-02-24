 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСБУ обнаружила схрон со взрывчаткой рядом с военным объектом на Херсонщине

СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой рядом с военным объектом на Херсонщине


фото: СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами и тротилом, который был замаскирован в лесополосе вблизи одного из военных объектов в Херсонской области

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Правоохранители конфисковали 12 тротиловых шашек, почти 3 килограмма пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним и электродетонатор.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу ..

Проверяется информация о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать