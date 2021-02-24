Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы из-за допинга
24 февраля, 2021, 13:58
Всемирная легкоатлетическая ассоциация не предоставила российским спортсменам возможности выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе
Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики - ВФЛА.
Российские легкоатлеты не получили нейтрального статуса, вследствие чего не выступят на чемпионате Европы в помещении.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация рассмотрит вопрос допуска россиян только 17-18 марта, а континентальное первенство пройдет 5-7 марта в Торуне (Польша).
Без соответствующего решения россияне не могут выступать турнире, поскольку сборная России отстранена от всех международных соревнований до декабря 2022 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил.
- Напомним, 18 февраля сборной России не позволили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионате мира по лыжным видам спорта
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