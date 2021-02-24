Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы из-за допинга

24 февраля, 2021, 13:58

Всемирная легкоатлетическая ассоциация не предоставила российским спортсменам возможности выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики - ВФЛА.

Российские легкоатлеты не получили нейтрального статуса, вследствие чего не выступят на чемпионате Европы в помещении.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация рассмотрит вопрос допуска россиян только 17-18 марта, а континентальное первенство пройдет 5-7 марта в Торуне (Польша).

Без соответствующего решения россияне не могут выступать турнире, поскольку сборная России отстранена от всех международных соревнований до декабря 2022 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил.

Напомним, 18 февраля сборной России не позволили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb