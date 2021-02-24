Российские хакеры пытались взломать систему документооборота госорганов Украины, - СНБО
Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.
"Национальный координационный центр зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вредные документы содержали макрос, который скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок с РФ ..
"По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой хакеры пытаются получить доступ к целевой организации через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует", - отметили в СНБО.
По информации пресс-службы, самыми известными и самыми масштабными атаками такого типа стали NotPetya, направленная на повреждения украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate - кибершпионская операция Российской Федерации 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США.
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