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Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли село на Луганщине, погиб мирный житель

Россияне обстреляли село на Луганщине, погиб мирный житель

На Луганщине мирный житель попал под обстрел оккупантов и умер после подрыва мины на Хуторе Вольном

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Для обстрелов мирного населения оккупанты применили гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование.

Под огонь попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, мужчина получил тяжелые ранения.

Первую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Там от тяжелых ранений мужчина скончался.

Решается вопрос об открытии дела по статье "Террористический акт".

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