Рейтинг Зеленского вырос, а Бойко - снизился после санкций против Медведчука, - опрос

24 февраля, 2021, 12:28

С начала февраля рейтинг президента Владимира Зеленского вырос почти на 2% на фоне наложения санкций против Виктора Медведчука

Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, в течение февраля рейтинг действующего президента Владимира Зеленского продемонстрировал рост, в то время как рейтинг Юрия Бойко снизился.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 14,4%, Ю.Бойко - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. И.Смешко поддерживают 7,2%, В.Гройсмана - 5,7%, Д.Разумкова - 5,3%, Е. Мураева - 4,9%, О.Ляшко - 4,1%, А.Яценюка - 2 , 9%, Тягнибока и Кличко - по 2,4%. У лидера парламентской фракции "Голос" Киры Рудик 0,5% поддержки.

Заметим, в предыдущем опросе, проведенном 2-3 февраля у Владимира Зеленского было 21, 2% поддержки среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

В то же время за Ю.Бойко по состоянию на начало февраля проголосовали бы 17,1%, П.Порошенко - 16,4%, Ю.Тимошенко -12,3%. И.Смешко поддерживают 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшко - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, Тягнибока - 2,1%, Кличко - 1,1%.

В новом исследовании группы "Рейтинг" вместо Сергея Притулы включили Киру Рудык и добавили Евгения Мураева.

Социологи опросили население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в течение 22-23 февраля. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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