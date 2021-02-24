Республиканцы поддержат Трампа на выборах в 2024 году, если тот решит баллотироваться, - сенатор
Такое мнение в интервью The New York Times высказал сенатор-республиканец Митт Ромни.
"Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да. Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию", - отметил политик.
По его словам, у Трампа есть "гораздо больше влияния в партии, чем у кого-либо".
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Ромни подчеркнул, что сам не будет голосовать за Трампа, как сделал это в прошлый раз.
Сам Дональд Трамп ранее заявил, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.
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