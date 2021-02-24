Разумков подписал закон о конфискации автомобилей и аресте за вождение в нетрезвом состоянии

24 февраля, 2021, 12:39

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения"

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно тексту закона, он повышает штрафы за превышение скорости от 20 до 50 км/ч до 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

Кроме того, за управление в нетрезвом установлен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления авто на срок один год, а за повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года. За третий случай за год - 51 тыс. грн с лишением прав на 10 лет и с конфискацией авто.

За побег с места ДТП закон предусматривает штрафы до 3,4 тыс. грн.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении 18 февраля.

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