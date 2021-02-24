"Взорвались только на 10%": Пашинян заявил о низкой эффективности российских "Искандеров"
В интервью изданию 1in.am он сказал, что "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов".
Так Пашинян прокомментировал слова бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе.
"Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты Искандер не взорвались или взорвались лишь на 10%", - отметил премьер Армении.
На уточняющий вопрос журналиста "Разве так бывает?" Пашинян ответил "Не знаю... Может, оружие 80-х".
Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года.
10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
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