"Взорвались только на 10%": Пашинян заявил о низкой эффективности российских "Искандеров"

24 февраля, 2021, 10:52

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о низкой эффективности российских ракетных комплексов "Искандер"

В интервью изданию 1in.am он сказал, что "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов".

Так Пашинян прокомментировал слова бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе.

"Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты Искандер не взорвались или взорвались лишь на 10%", - отметил премьер Армении.

На уточняющий вопрос журналиста "Разве так бывает?" Пашинян ответил "Не знаю... Может, оружие 80-х".

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года.

10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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