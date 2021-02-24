"Тоттенхэм" уничтожил "Вольфсберг" и стал первой командой, вышедшей в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля, 2021, 20:48

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский "Тоттенхэм" разгромил австрийский "Вольфсберг"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад, завершилась победой "Тоттенхэма" (4: 1). В сегодняшнем матче англичане сумели показать еще лучшую игру, забить 4 мяча и не пропустить ни одного. За команду Жозе Моуринью отметились Деле Алле, Гарет Бэйл и Карлос, который сделал дубль.

Другие матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся завтра, 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.

Лига Европы

1/16 финала

24 февраля

"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" (Австрия) 4: 0 (первый матч 4: 1)

Голы: Алле, 11, Карлос, 50, 83, Бэйл, 73

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