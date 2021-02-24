"Тоттенхэм" уничтожил "Вольфсберг" и стал первой командой, вышедшей в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад, завершилась победой "Тоттенхэма" (4: 1). В сегодняшнем матче англичане сумели показать еще лучшую игру, забить 4 мяча и не пропустить ни одного. За команду Жозе Моуринью отметились Деле Алле, Гарет Бэйл и Карлос, который сделал дубль.
Другие матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся завтра, 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта.
Лига Европы
1/16 финала
24 февраля
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" (Австрия) 4: 0 (первый матч 4: 1)
Голы: Алле, 11, Карлос, 50, 83, Бэйл, 73
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого донецкий "Шахтер" победил "Маккаби Тель-Авив" со счетом 2: 0.
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