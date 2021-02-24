"Странно ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой": из-за приговора Стерненко из ОПУ уволился руководитель экспертной группы

24 февраля, 2021, 11:18

Руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении из-за приговора активисту Сергею Стерненко

Об этом он написал в Facebook.

"Написал заявление об увольнении из Офиса президента. Поскольку ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. Почти за год убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются", - заявил Кошман.

Читайте также: Дело Стерненко: протестующие на Банковой объявили бессрочную акцию

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.

Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начато уголовное производство .