"Сделаем это без колебаний": Госдеп США заявил о готовности ввести новые санкции против "Северного потока-2"
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
"Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства - я бы сказал, на выполнение наших интересов, когда речь идет о Nord Stream 2 - мы без колебаний сделаем это", - сообщил он.
Прайс подчеркнул, что США проводят консультации с союзниками.
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"Что касается польской стороны, мы, безусловно, разделяем их беспокойство по этому проекту в широком контексте. Вот почему мы однозначно заявили, что это плохая сделка. Это плохая сделка для Европы в контексте заявленных ею энергетических целей", - подчеркнул представитель Госдепа.
- Напомним, по данным Государственного департамента США из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
- Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".
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